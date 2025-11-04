China asegura que su cooperación con Venezuela "no va dirigida contra ningún tercero"

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que "China apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional y se opone al uso o la amenaza de dicha fuerza en las relaciones internacionales".

Mao aseveró que su país "se opone a cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe, así como a las acciones coercitivas unilaterales contra buques de otros países que excedan los límites razonables y necesarios".

"Esperamos que Estados Unidos lleve a cabo la cooperación judicial y policial habitual a través de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales", agregó la portavoz.

Varias informaciones publicadas recientemente apuntan a que EE.UU. está aumentando aún más su despliegue militar en el Caribe o que incluso planea ya ataques contra objetivos en Venezuela, por lo que crece el temor a una ofensiva de Washington contra el Gobierno de Maduro pese a que el propio mandatario estadounidense, Donald Trump, negara esa posibilidad.

Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones que Washington quiere expulsarlo del poder y ha pedido a la parte estadounidense renunciar a planes militares con respecto a Venezuela.

En este contexto, la ONU acusó la semana pasada al Gobierno estadounidense de "violar el derecho internacional" con sus ataques contra embarcaciones con lazos, según Washington, con el narcotráfico, pues señaló que las personas a bordo fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales".