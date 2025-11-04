China rechaza las "amenazas de sanciones y de uso de fuerza militar" contra Nigeria

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que, "como socio estratégico integral, China apoya firmemente al Gobierno nigeriano en su labor para guiar a su pueblo por una senda de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales".

Mao aseveró que Pekín "se opone a la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de otros países con el pretexto de la religión o los derechos humanos".

"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades", escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano agregó que ordenará al Departamento de Guerra prepararse para una "posible acción", aseguró que esa posible intervención militar será "rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos", e instó al Gobierno de Nigeria a "moverse rápido".

El Ejecutivo nigeriano, liderado por su presidente, Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones, señalando que "no reflejan la realidad sobre el terreno".