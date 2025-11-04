Cierran las urnas en Nueva York tras la mayor participación electoral desde 1969

La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York informó del hito e indicó que las personas que estaban haciendo fila en los colegios de los cinco condados cuando llegó la hora de cierre, las 21.00 hora local, podrían depositar su papeleta, por lo que se espera que la cifra sea todavía más alta.

Lidera las encuestas el demócrata socialista Zohran Mamdani, un joven asambleísta estatal, seguido con un margen de hasta dos dígitos por el independiente Andrew Cuomo, que es un exgobernador demócrata moderado, y en tercer lugar, rezagado, el aspirante republicano, Curtis Sliwa.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia política, y su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente, Donald Trump, ha calificado a Mamdani de "comunista" y ayer pidió a los neoyorquinos no votar a Sliwa sino a Cuomo, que ha basado su campaña en la defensa de su experiencia y ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

