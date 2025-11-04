Data4 firma con TotalEnergies para posicionar a Madrid como centro digital europeo

"Este tipo de contrato permite a Data4 no solo satisfacer la creciente demanda, sino también posicionar a Madrid como uno de los centros digitales más atractivos de Europa", aseguró François Sterin, director de operaciones de Data4, en un comunicado.

Este contrato comenzará en enero de 2026 y tendrá una duración de 10 años, representando un volumen total de 610 GWh, precisaron las dos empresas en la nota.

Data4 opera actualmente en seis países y ha anunciado su intención de invertir cerca de 2.000 millones de euros de aquí a 2030 para desarrollar sus campus en España.

En base al contrato anunciado hoy, TotalEnergies suministrará a las instalaciones de Data4 en España electricidad renovable producida por parques eólicos y solares españoles con una capacidad equivalente a 30 MW, que pronto entrarán en funcionamiento, señalaron.

