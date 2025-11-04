El aeropuerto de Bruselas vuelve a cerrar por drones tras reabrir brevemente

Los drones también provocaron el cierre temporal del aeropuerto de Lieja, al este de la capital, mientras que el alcalde de la localidad de Peer, Steven Matheï, indicó que varios ciudadanos alertaron sobre la presencia de seis de esos aparatos en las proximidades de la base militar aérea de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Se ha reportado igualmente la presencia de esos dispositivos voladores cerca de la base castrense de Florennes, al sur del país.

Los múltiples incidentes, que se repiten desde hace semanas en Bélgica, provocaron que el ministro de Defensa, Theo Franken, abandonara una emisión de televisión en directo.

"El espacio aéreo se ha cerrado porque la policía avistó un dron. Es el procedimiento estándar, ya que puede poner en peligro la aviación civil", dijo el titular, que también confirmó los avistamientos cerca de bases militares.

"Parece que está ocurriendo algo más importante. Mi lugar no está aquí en este momento. Además, acabo de hablar por teléfono con el primer ministro", agregó antes de abandonar el plató del programa De Tafel van Tine de la cadena Play.

Los incidentes empezaron a registrarse hacia las 20.00 hora local (19.00 GMT) del martes, cuando el aeropuerto de Bruselas cerró por primera vez por la detección de tres drones, según avanzó el diario Het Laatste Nieuws.

Durante el cierre, algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas fueron desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o las ciudades alemanas de Maastricht, Colonia y Fráncfort (Alemania), según la web especializada Flight Radar.

"Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados", dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó en Madrid.

Poco después, cerró también su espacio aéreo el aeropuerto de Lieja, de nuevo tras avistar drones.

"Cuando se detecta un dron, el procedimiento estándar consiste en suspender los vuelos durante al menos 30 minutos, el tiempo necesario para realizar las verificaciones y asegurarse de que no hay más sobrevuelo no autorizado. Esto es lo que ocurrió en este caso", explicó un portavoz del controlador aéreo Skeyes a RTBF. Las autoridades no han establecido aún una conexión entre ambos incidentes.

Hacia las 21.00 hora local (20.00 GTM) ambos aeropuertos reanudaron sus actividades, pero minutos después el de Bruselas volvió a cerrar, por segunda vez, tras detectarse otro de esos aparatos en las proximidades.

En las últimas semanas se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales".

El ministro de Defensa indicó en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.

Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento "no tienen información concreta sobre el origen de los drones", Francken señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa.