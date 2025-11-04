El BID emite su primer Bono Amazonía de 100 millones de dólares para proyectos sostenibles

El bono de tasa fija, a cinco años, pagará un cupón anual del 3,8 % y es el primero de una serie de emisiones bajo el Programa de Bonos Amazonía del BID, que espera movilizar 1.000 millones de dólares, según un comunicado de la institución fechado en São Paulo.

Esta emisión está estructurada siguiendo las directrices de emisión de Bonos de la Amazonía, desarrolladas conjuntamente por el BID y el Banco Mundial con el apoyo de países como Alemania y España.

El presidente del Grupo BID, el brasileño Ilan Goldfajn, dijo que este programa "ofrece un modelo a seguir para otros" bancos, al movilizar capital privado para proteger el mayor bosque tropical del planeta y mejorar la vida de la población local.

El anuncio se realizó en Brasil, en vísperas de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP30, que se celebra a partir del 10 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

