El canciller alemán no asistirá finalmente a la cumbre entre la UE y la CELAC en Colombia

"La participación en la cumbre UE-Latinaoamérica no está contemplada. La razón es la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno", explicó este martes a EFE un portavoz del Gobierno alemán.
El expresidente del Parlamento Europeo (PE) Martin Schulz criticó que Merz no viajara a Colombia y recordó que la excanciller Angela Merkel siempre asistió a esas cumbres.
"Ella entendía que los países de la región, con un desarrollo predominantemente democrático, grandes mercados y cercanía cultural a Europa, eran socios ideales. Eso ahora tiene todavía más vigencia si se piensa en (el presidente de EE.UU.) Donald Trump y en China", subrayó en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung de Múnich.
El antecesor de Merz, Olaf Scholz, también participó en la cumbre anterior en Bruselas.
La IV cumbre UE-CELAC hubiera sido la primera de Merz desde que asumió la jefatura del Gobierno alemán en mayo pasado y es la primera que se realizará en Colombia.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró esta semana, en su cuenta de X, que "fuerzas ajenas a la paz de América" quieren que fracase la cumbre.