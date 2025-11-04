El Consejo Constitucional confirma el triunfo de Ouattara en las presidenciales marfileñas

La presidenta del Consejo Constitucional, Chantal Camara, ratificó que Ouattara obtuvo el 89,77 % de los votos, lo que le otorga un polémico cuarto mandato en unos comicios en los quedaron excluidos los principales líderes opositores.

La Comisión Electoral Independiente (CEI) ya había anunciado el 27 de octubre la victoria del mandatario, según los resultados provisionales, que estaban pendiente de la validación del Constitucional.

"El señor Alassane Ouattara es proclamado, elegido en primera vuelta, como presidente de la República de Costa de Marfil", dijo Camara.

Ouattara logró así la reelección para un nuevo mandato de cinco años y un controvertido cuarto periodo en el poder, pese a que la Constitución marfileña limita a dos los consecutivos.

Tanto los seguidores del mandatario como el Consejo Constitucional sostienen que el conteo de mandatos se reinició con la nueva Constitución de 2016, que dio origen a una "nueva República".

Sin embargo, esta interpretación es rechazada por amplios sectores de la sociedad y por la oposición política, que denuncian una deriva autoritaria.

En segundo lugar se situó el candidato opositor y exministro de Comercio Jean-Louis Billon, con un 3,09 % de los votos, quien admitió su derrota al día siguiente de los comicios.

De los 8.568.456 electores registrados, 4.292.474 acudieron a las urnas, lo que representa una participación del 50,10 %, según confirmó el Consejo Constitucional.

La noche posterior a los comicios se registraron episodios de violencia en distintas zonas del país, con un saldo de al menos tres muertos y 19 heridos, según confirmó la Fiscalía marfileña.

Hombres armados no identificados atacaron la localidad de Nahio (centro-oeste) y abrieron fuego indiscriminadamente contra la población durante la jornada electoral, además de incendiar varias viviendas, informaron medios locales.

Además de Ouattara, en el poder desde 2010, y de Billon, participaron en la contienda el exministro Ahoua Don Mello, la ex primera dama Simone Gbagbo y la exministra de Asuntos Sociales Henriette Lagou Adjoua, ninguno de los cuales superó el 3 % de los votos.

No obstante, las elecciones se celebraron sin la participación de los dos principales líderes opositores: el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) y el exconsejero delegado de Credit Suisse Tidjane Thiam, ambos inhabilitados por la Justicia.

Una semana antes de los comicios, las autoridades habían impuesto una prohibición de dos meses a los mítines y manifestaciones políticas, después de que el 11 de octubre cientos de personas intentaran protestar en Abiyán, la capital económica del país, y fueran dispersadas por las fuerzas de seguridad.