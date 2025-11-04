El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders acusado de blanqueo de dinero

Bruselas, 4 nov (EFE).- El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders, que desde diciembre de 2024 estaba siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero, ha sido formalmente acusado de ese delito y de "otro u otros" no precisados, según revelaron este martes los periódicos belgas Le Soir, Le Vif, De Standaard y el medio de investigación Follow The Money.