El número de palestinos asesinados desde el cese al fuego en Gaza es ya de 240

El informe diario recoge que los cuerpos de tres personas llegaron ayer a los hospitales -y uno más que fue recuperado de los escombros- mientras que siete personas resultaron heridas en ataques israelíes.

Así, desde el inicio del alto al fuego 607 personas han resultado heridas en ataques israelíes, mientras que 511 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros de edificios destruidos.

El número total de muertos por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva el 7 de octubre de 2023 es ya de 68.872, mientras que ha habido 170.677 heridos. La mayoría de las víctimas, según las estadísticas de Sanidad, son mujeres y niños.

Gran parte de los ataques israelíes perpetrados estas tres semanas se concentran cerca de la denominada línea amarilla, la franja imaginaria, en ocasiones delimitada con algún bloque de hormigón amarillo, a la que el Ejército israelí se retiró de forma parcial tras el inicio de la primera fase del alto el fuego.

Este mismo martes un dron israelí mató a un palestino e hirió a otro en un ataque, contra un grupo de palestinos al este del barrio de Shujaiya, en la cidad de Gaza (norte), zona que está dentro de la denominada "línea amarilla", según la agencia de noticias Wafa.

Israel insiste en que tiene derecho a abrir fuego contra los palestinos que se acerquen a la "línea amarilla", donde están apostadas las tropas para "defenderse de amenazas", mientras que muchos palestinos desconocen este límite.