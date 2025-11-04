El progresista Mamdani vota y dice que Nueva York está "a punto de hacer historia"

Mamdani, el independiente Andrew Cuomo -exgobernador de Nueva York- y el republicano Curtis Sliwa compiten en unos comicios sobre los que ha opinado hasta el presidente estadounidense, Donald Trump, al calificar a Mamdani de "comunista" e incluso pedir el voto por Cuomo.

El político progresista depositó este martes su voto en un centro de votación situado en la escuela secundaria Frank Sinatra School of Arts del barrio de Astoria, en el distrito de Queens, recoge la prensa local.

Mamdani llegó al colegio acompañado de su mujer, Rama Duwaji, y a la salida declaró que la ciudad está "a punto de hacer historia" para "dejar atrás la política del pasado", recoge la cadena ABC News.

Según los sondeos más recientes, Mamdani sigue liderando la intención del voto con un 46,1 % y aventaja en 14,1 puntos a Cuomo, con una intención de voto del 31,8 %. Sliwa se queda con el 16,3 %.

Mientras, una nueva encuesta de Atlas Intel también ubica al demócrata con ventaja pero con menos puntos sobre Cuomo, de 43,9 % frente a un 39,4 %, y Sliwa, que aspira al cargo por segunda ocasión consecutiva, acumula un 15,5%, señaló en la víspera la cadena CBS.

Mamdani, que se perfila como ganador, ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo, pese a su corta experiencia como asambleísta estatal y cuya orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido y los moderados.

El presidente Trump ha calificado a Mamdani de "comunista" e incluso ha pedido el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, quien se puede convertir en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 (con 34 años) y también en el primero musulmán, ha recaudado solo una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se ha convertido en un ejército de voluntarios para su campaña.