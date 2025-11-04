El tifón Kalmaegi deja al menos tres fallecidos y 12 desaparecidos en Filipinas

El tifón, conocido como Tino en Filipinas, tocó tierra la medianoche del lunes cerca de la localidad de Silago, en la región de Bisayas Orientales, y en la tarde del martes se encuentra acercándose al norte de la isla de Palawan (oeste).

Con coches arrastrados, viviendas anegadas y árboles y postes eléctricos caídos, Kalmaegi ha castigado especialmente a la isla de Cebú (centro), golpeada en octubre por un terremoto de magnitud 6,9 que causó más de 72 víctimas mortales.

El alcalde de la ciudad de Cebú, Nestor Archival, dijo que 12 personas fueron arrastradas por las inundaciones y se encuentran en paradero desconocido, durante una retransmisión en directo en su perfil de Facebook.

La gobernadora regional, Pamela Baricuatro, calificó la situación de "sin precedentes" y subrayó el "riesgo" que suponen las inundaciones.

En el municipio Moisés Padilla, en Negros Occidental, algunos residentes se vieron obligados a buscar refugio en el tejado de sus hogares, debido al rápido aumento del nivel del agua en las calles, según muestran imágenes difundidas por medios locales.

Según las autoridades, más de 75.000 personas fueron evacuadas por el paso de Kalmaegi, que ha afectado a alrededor de 187.500 personas y ha obligado a cancelar decenas de vuelos de las aerolíneas Cebu Pacific y AirAsia.

El tifón, que registra vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, se adentrará en el mar de China Meridional, rumbo al centro de Vietnam, al salir de Filipinas, indica la plataforma Zoom.earth.

El servicio meteorológico de la provincia meridional china de Hainan emitió este martes una alerta de nivel cuatro por la aproximación de Kalmaegi.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre.