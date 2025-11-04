Embraer reduce sus beneficios en un 66 % entre enero y septiembre

En el tercer trimestre, la empresa aeronáutica registró un beneficio neto ajustado de 289,4 millones de reales (unos 53 millones de dólares), lo que representa una merma del 76 % con respecto al mismo período de 2024.

La facturación acumulada entre enero y septiembre alcanzó los 27.542,3 millones de reales (cerca de 5.106 millones de dólares), con un alza del 27 %.

La empresa mantuvo sus previsiones para 2025, que contemplan una facturación de entre 7.000 y 7.500 millones de dólares, con entregas de entre 77 y 85 aviones comerciales y de entre 145 y 155 aeronaves del segmento ejecutivo.

Parte del mal resultado de Embraer se debe a sus inversiones en el taxi volador Eve, todavía en desarrollo, y en que desembolsó 260,4 millones de reales (unos 48 millones de dólares) en el tercer trimestre, casi la mitad de todas las inversiones de la fabricante.

La cartera total de pedidos cerró en septiembre en 31.300 millones de dólares, un récord histórico para la compañía brasileña.

Embraer y el sector de la aviación brasileña se libraron del gravamen de 50 % aplicado por Estados Unidos a gran parte de las importaciones del país suramericano desde el pasado agosto.

La empresa brasileña lidera el mercado en el nicho de vuelos regionales, en el que el avión E-175 tiene una posición dominante, y es una importante fabricante de aparatos del segmento ejecutivo.

También tiene en su cartera de defensa el carguero militar C-390 y el avión ligero A-29 Super Tucano, y ya ha recibido más de 3.000 pedidos de compra de su taxi volador eléctrico, que lanzará previsiblemente en 2026.