España aprueba partida de 46 millones de euros para ayuda a Palestina y a sus autoridades

Ese dinero irá destinado a la asistencia, especialmente de familias vulnerables, así como a la atención sanitaria y también, "por supuesto", a respaldar a la ANP, explicó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, al anunciar la partida en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros.

En julio de 2024, la UE anunció que proporcionaría una ayuda financiera de emergencia a corto plazo a la ANP para contribuir a hacer frente a sus necesidades financieras más acuciantes y apoyar su programa de reformas.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025 se desembolsaron casi 400 millones de euros de esa ayuda anunciada, cuyos pagos estaban sujetos a los avances en la aplicación del programa de reformas, según la Comisión Europea.

En abril pasado, la Comisión propuso un programa plurianual global de apoyo a la recuperación y la resiliencia de Palestina por valor de hasta 1.600 millones de euros que abarcará el período 2025-2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde 2008, España ha desembolsado un total de 115,3 millones de euros para apoyar a la Autoridad Palestina en ayuda socio-económica, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.