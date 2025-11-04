España concede la nacionalidad a 171 descendientes de brigadistas de la Guerra Civil

La portavoz señaló que se ha concedido, en concreto, a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas, como se llaman los voluntarios que llegaron a España para apoyar a la República, frente a los sublevados, durante la Guerra Civil (1936-1939).

Para la ministra este reconocimiento supone "un paso más" en la defensa de la memoria y de la democracia y es una opción que ofrece la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana su intención de conceder la nacionalidad a todos ellos en un acto celebrado en homenaje a una veintena de víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista, con motivo del día de recuerdo a este colectivo.

"Será un honor poder llamarles compatriotas", dijo Sánchez, convencido de que el reconocimiento de este "derecho" es una manera de cultivar la memoria democrática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Código Civil reconoce la posibilidad de otorgar la nacionalidad española por real decreto en aquellos casos en los que concurren circunstancias excepcionales para poder hacerlo por carta de naturaleza y sin tener que renunciar a su anterior nacionalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Ley de Memoria Democrática señala que estas circunstancias son aplicables a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales que participaron en la guerra civil, pero también a sus descendientes "que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España".