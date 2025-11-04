España suma 141.926 nuevos empleos en octubre gracias a la educación

Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el registro de octubre, el segundo mejor de la serie para este mes, deja el total en 21,84 millones de afiliados, cerca del récord del verano pasado de 21,86 millones.

En cuanto al desempleo, la subida de octubre sitúa el total de desempleados registrados en 2,44 millones, que suponen, no obstante, la cifra más baja para este mes desde 2007, según destacó el Ministerio de Trabajo.

En el último año, la Seguridad Social sumó más de medio millón de trabajadores (507.078), mientras que el desempleo se redujo en 158.288 personas.

Al detalle del empleo, la educación sumó 167.323 afiliados y la construcción 15.347, mientras que la hostelería destruyó 50.594, y actividades sanitarias, y servicios sociales 34.341.

El empleo avanzó sobre todo entre las mujeres, con 109.972 ocupadas más, hasta los 10,3 millones de afiliadas; mientras que el número de hombres de alta en la Seguridad Social creció en 31.955, hasta los 11,5 millones.

Respecto al desempleo, por sectores, bajó solo en la construcción, con 2.121 personas; mientras que aumentó sobre todo en servicios, con 18.496 desempleados, más tras el fin de la temporada de verano.

Entre las mujeres, el desempleo aumentó en 11.561, hasta los 1,48 millones, la cifra más baja en octubre desde 2007; mientras que el desempleo masculino quedó en 963.301 al ascender en 10.540 personas.

Entre los menores de 25 años, subió en 10.082 personas dejando el total en 193.798, el más bajo también para un mes de octubre.

En el mes de octubre ese firmaron 1.510.580 contratos, el 42,58 % indefenidos.