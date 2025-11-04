Expresidente Castillo saluda a Sheinbaum por conceder asilo a ex primera ministra de Perú

"Mi saludo a la hermana presidenta Claudia de la República de México por su irrestricto respeto a los derechos de la vía diplomática", dijo Castillo ante el tribunal que lo juzga cuando era su turno de acreditar su presencia en la audiencia.

Pese a que la jueza Norma Carbajal le dijo que su turno de palabra había acabado, Castillo agregó que "en la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los artículos 2, 4 y 12, así como la Constitución Política en el artículo 36 (que hace referencia al derecho al asilo)....", y a continuación se cortó su micrófono.

El exmandatario hizo referencia a dichos artículos que reconocen el derecho de todo Estado para conceder asilo, de la Convención sobre asilo diplomático adoptado en la X Conferencia Interamericana realizada en Caracas, en 1954.

El Gobierno de Perú anunció este lunes que decidió romper relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a Chávez, ex primera ministra del izquierdista Castillo y procesada por su supuesta participación en el fallido golpe, motivo por el que la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel contra ella.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, explicó que esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú".

Justo antes de las palabras del expresidente en la audiencia del juicio, en el que la Fiscalía pide 34 años de prisión contra Castillo por el intento fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, uno de sus abogados, Luis Barranzuela, anunció que renuncia a la defensa de la ex primera ministra.

Barranzuela fue el único de los tres abogados de la política izquierdista que se conectó a la audiencia y dijo que este lunes intentó comunicarse con Chávez hasta las 13.20 hora local y no le respondió.

Poco después, el abogado expuso que se enteró por los medios de comunicación que esta se encontraba asilada en la Embajada de México.

"En consecuencia, no podría continuar una defensa porque esta defensa se prepara y se prepara desde marzo, yo voy a renunciar a la defensa. Para no dejarla en estado de indefensión continuaré hasta que se decida si se hace cargo la defensa pública", señaló Barranzuela.

A continuación, la audiencia quedó en pausa para decidir el tratamiento a la procesada y cómo va a proceder con su defensa el resto del juicio.

Con Chávez detrás de la cámara de grabación, Castillo dio el 7 de diciembre un intento de golpe de Estado en un mensaje a la nación donde ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos.

Castillo dio ese paso ante el temor de ser destituido por el Congreso dominado por la oposición tras salir a la luz indicios de corrupción en su administración que lo salpicaban directamente.

Su mensaje no surtió efecto y fue detenido poco después cuando había dejado el Palacio de Gobierno de Lima y de dirigía a refugiarse aparentemente en la Embajada de México, donde ahora está Chávez.