Fallece el arzobispo emérito de Praga Dominik Duka

El exdisidente Duka, que bajo el régimen comunista (1948-1989) ejerció su sacerdocio de manera clandestina, por lo que pasó más de un año en la cárcel, fue miembro de la orden de los dominicos, cuya actividad en el país centroeuropeo contribuyó a restablecer tras décadas de prohibición.

En 1998, después de la transición a la democracia y el regreso de las libertades cívicas, fue nombrado obispo de la diócesis de Hradec Králové, en el Bohemia oriental, y en 2010 arzobispo de Praga, donde intervino en la cuestión de las restituciones de los bienes de la Iglesia incautados durante el comunismo.

Con Duka, que fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2012, se acordó además el régimen de separación del Estado y las iglesias, por lo que estas entidades dejaron de depender de la financiación pública para el mantenimiento de su clero.

No obstante, en la República Checa permanece la cooperación con el Estado en muchas áreas, como la protección del patrimonio histórico y la atención pastoral en el ejército, en hospitales y en centros de enseñanza.

Duka recibió numerosas condecoraciones estatales y eclesiásticas, entre ellas, la Medalla al Mérito de la República Checa, la Orden del León Blanco (máximo galardón checo), la Cruz al Mérito del Ministro de Defensa y la Gran Cruz ‘Pro Piis Meritis’ de la Orden de Malta.

Autor y editor de numerosas publicaciones, incluidos estudios teológicos, introducciones bíblicas y textos espirituales, también contribuyó a la traducción de la Biblia de Jerusalén al checo.

Duka impulsó la instalación del nuevo órgano de la catedral de San Vito, de la marca Gerhard Grenzing, que, financiado con una suscripción pública, es considerado la última piedra de este templo acabado en estilo neogótico en 1929.