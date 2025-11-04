Gobierno alemán ofrece dinero a afganos por renunciar al programa de acogida en Alemania

Se trata de personas que, a pesar de contar con la confirmación para su acogida en Alemania, en algunos casos desde hace dos años, no han recibido por parte de la embajada alemana en Islamabad el visado correspondiente o bien han visto su visa cancelada.

El Ministerio alemán del Interior ha informado a los solicitantes por carta, a la que ha tenido acceso el diario 'Welt', sobre dos posibles formas de ayuda.

La primera contempla el pago de 2.500 euros en concepto de ayuda única antes de su salida de Pakistán, dependiendo el importe de la composición familiar, y la segunda, de 10.000 euros, como 'ayuda inicial' única para regresar a Afganistán o, en casos excepcionales y tras una evaluación individual, para continuar el viaje a un tercer país.

Además, se ofrecen prestaciones como ayuda organizativa para salir de Pakistán, asistencia médica hasta que se pueda viajar, incluidas medidas obstétricas, así como transporte.

Para la llegada a Afganistán, se ofrece alojamiento, manutención y atención médica y psicosocial durante tres meses.

Este tipo de prestaciones para la salida a terceros países sólo son posibles "en casos excepcionales", precisa la carta.

La aceptación de las prestaciones sólo es posible conjuntamente para todas las personas de un mismo caso y con ella, los afectados declaran que abandonan el procedimiento de acogida, lo cual excluye una reanudación posterior.

En la carta se solicita a los destinatarios que tomen una decisión en un plazo de dos semanas, hasta el próximo 17 de noviembre.

El escrito informa, además, del próximo fin de "los programas de acogida voluntaria para afganos en situación de riesgo" y que los procedimientos aún en curso deberán haberse "concluido por completo antes de finales de 2025".

Al mismo tiempo, la carta advierte de que "no se garantiza que todos los procedimientos puedan completarse a tiempo".

Según datos del Ministerio del Interior, al menos 1.900 personas en Pakistán con una promesa de acogida en Alemania siguen esperando la oportunidad de entrar en el país.

Se trata de antiguos colaboradores locales del Ejército alemán u otras instituciones alemanas que trabajaban en Afganistán, así como de personas que, debido a su compromiso, están en riesgo de ser perseguidas por las autoridades talibán.