Grupos de la sociedad civil de Jamaica exigen justicia climática tras el huracán Melissa

"El huracán Melissa no fue un desastre natural, sino una profunda manifestación de la injusticia climática. Su fuerza sin precedentes y su rápida intensificación fueron una consecuencia directa del calentamiento global causado por la dependencia de los combustibles fósiles, la codicia corporativa y décadas de inacción política", esgrimió el documento.

Al menos 32 personas han perdido la vida a causa del ciclón que, con categoría 5 (la máxima de la escala Saffir Simpson), azotó la semana pasada la isla y dejó daños severos después de su paso, según informó el Gobierno de Jamaica.

"Nuestras comunidades, las menos responsables de esta crisis climática, están pagando ahora el precio más alto", criticó la declaración conjunta.

Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó en la víspera que la magnitud de la destrucción causada por el fenómeno atmosférico "no tiene precedentes en décadas" en el país caribeño.

Jamaica ha recibido ayuda humanitaria de numerosos países pero, en algunos casos, el reparto se está complicando debido a que todavía hay carreteras bloqueadas y comunidades aisladas.

La Fuerza de Defensa de Jamaica (JDF, en inglés) instó a los residentes de las comunidades más afectadas por el huracán a que colaboren en la limpieza de escombros en espacios abiertos de gran tamaño para permitir el aterrizaje de helicópteros con ayuda humanitaria.