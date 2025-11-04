Guatemala "comprende" el aplazamiento de la Cumbre de las Américas a 2026

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, toma debida nota del comunicado del Gobierno dominicano por medio del cual anuncia su decisión de posponer para el próximo año la X Cumbre de las Américas, decisión que comprendemos", indicó la Cancillería guatemalteca en un comunicado.

El Ejecutivo guatemalteco aprovechó la oportunidad para reconocer el liderazgo y los esfuerzos desplegados por República Dominicana en la preparación de la Cumbre y reiteró su disposición a "continuar aportando al éxito de la misma".

La decisión de postergar el encuentro, que estaba programado para la primera semana de diciembre en la ciudad de Punta Cana, fue anunciada el lunes por la Cancillería de República Dominicana, tras un "cuidadoso análisis de la situación en la región".

La Cancillería dominicana explicó que al asumir la responsabilidad de la Cumbre en 2022, eran "imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas". A esto se sumó el "impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Cumbre se había visto envuelta en polémica debido al anuncio del Gobierno dominicano, el pasado 30 de septiembre, de no invitar a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el objetivo de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta decisión generó críticas y motivó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, a anunciar que no asistirían a la cita hemisférica.