Hegseth plantea que tropas de EE.UU. en Corea del Sur expandan su alcance en la región

"La flexibilidad (de las USFK) para atender contingencias regionales es algo que definitivamente tenemos que considerar, aunque estamos aquí para asegurar que Corea del Norte no sea una amenaza para Corea del Sur", dijo Hegseth durante una rueda de prensa en Seúl, al ser preguntado sobre la posibilidad de que las USFK participen en situaciones como una eventual crisis en Taiwán.

Hegseth realizó las declaraciones junto al ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, tras la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad (SCM), el foro anual de defensa más importante entre los dos países.

La propuesta de "flexibilización estratégica" se enmarca en la agenda de modernización de la alianza, un concepto que contempla posibles cambios en el despliegue de los 28.500 soldados de las USFK, un aumento del gasto en defensa surcoreano y una revisión del reparto de costes, entre otros puntos.

El contingente militar de EE.UU. en Corea del Sur es el segundo mayor de Asia y el tercero a nivel global, tras Japón, con unos 52.000 soldados, y Alemania, con casi 35.000.

La ampliación del papel de las USFK resulta un punto delicado para Seúl, dado que podría tensar sus relaciones con China, su principal socio comercial.

Hegseth, por otro lado, expresó su apoyo a la iniciativa surcoreana para desarrollar un submarino de propulsión nuclear, tras la aprobación anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, el jueves pasado, después de reunirse en la víspera con su homólogo surcoreano Lee Jae-myung, en Corea del Sur.

El Ministerio de Defensa dijo este martes, en una reunión del Gabinete presidencial, que Seúl podría lanzar el submarino en la segunda mitad de la década de 2030 con tecnología autóctona, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

El secretario de Guerra también elogió el compromiso de Seúl de aumentar su gasto en defensa, destacándolo como una muestra del fortalecimiento de la alianza.

Por su parte, el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, reafirmó que Seúl mantendrá su compromiso con la desnuclearización de la península y descartó cualquier plan para desarrollar armas nucleares propias, en línea con el Tratado de No Proliferación.