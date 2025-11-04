Italia reprocha a la Embajada rusa las declaraciones de Moscú tras derrumbe de una torre

La Embajada rusa ha sido convocada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, ante la reacción expresada ayer por Zajárova al colapso de la Torre dei Conti de Roma, cuando afirmó que "también la economía" italiana colapsará por su apoyo a Ucrania.

A la convocatoria acudió este martes un diplomático de la legación rusa, a quien se le hizo una "llamada de atención formal", informó el Ministerio de Exteriores italiano en un comunicado, en el que califica de "preocupantes" las palabras de la portavoz rusa.

"Resultan aún más inaceptables considerando los sentimientos de cercanía expresados por Italia incluso cuando en Rusia se produjeron eventos trágicos", recalca el ministerio italiano.

Pese a los comentarios de la portavoz, subraya el comunicado, "Italia no cambia su posición de política exterior ni sus sentimientos a causa de ataques verbales imprudentes".

Según el Ministerio de Exteriores italiano, el representante de la embajada rusa reconoció la "vulgaridad" de la declaración de Zajárova y ofreció sus condolencias por el trabajador fallecido en el derrumbe.

"Pero todas las declaraciones agresivas que provienen de Rusia no hacen más que reforzar la convicción del pueblo italiano de defender a quienes están siendo atacados en una agresión ilegal e injustificada, en violación del derecho internacional", concluye el comunicado de Exteriores, en relación con el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En los últimos meses Roma y Moscú han protagonizado un cruce de ataques y reproches debido a la postura italiana ante la invasión de Ucrania.

El pasado julio, Exteriores de Italia convocó al embajador después de que Rusia incluyera al presidente de la República, Sergio Mattarella, y otros representantes del Gobierno italiano en una lista con "ejemplos de manifestaciones de rusofobia".

Mattarella ha sido a menudo objeto de las críticas desde el Kremlin por algunos de los discursos que ha pronunciado.

Uno de ellos el pasado marzo durante un viaje a Japón, cuando el jefe de Estado italiano durante su visita al memorial de Hiroshima dijo que "la Federación Rusa ha sido promotora de una renovada y peligrosa narrativa nuclear" que "inculca la idea inaceptable de que los dispositivos nucleares pueden convertirse en un instrumento ordinario en la gestión de conflictos".

Zajárova calificó estas palabras de "mentiras y falsedades".

Un mes antes, Matteralla, durante su designación como 'doctor honoris causa' en la universidad francesa de Marsella, había criticado que la invasión rusa de Ucrania tenía "la naturaleza" del Tercer Reich nazi.