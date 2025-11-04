Jeff Bezos se suma a un foro en Miami con Trump, Milei, Machado y Nadal

"Su presencia (la de Bezos) subraya el significado global de este evento. Nos enorgullece que tome el escenario como nuestro orador destacado de cierre", declaró Francis Suárez, alcalde de Miami y presidente del consejo del ABF, en un comunicado este martes.

El foro, que por primera vez ocurre en Estados Unidos, resaltó la experiencia de Bezos como fundador de Amazon en 1994 y de la compañía aeroespacial Blue Origin en 2000, que "está trabajando en la meta de largo plazo de mover todas las empresas e industrias contaminantes fuera de la Tierra".

También resaltó que en 2021 se transportó en un cohete de su firma en su primera misión de turismo espacial, además de fundar en 2020 el Bezos Earth Fund con la promesa de 10.000 millones de dólares para financiar científicos, organizaciones civiles e iniciativas climáticas.

Con ello, Bezos se suma a un foro que reunirá este miércoles y jueves a líderes políticos en el Kaseya Center, pero también del deporte como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y de los negocios como Jamie Dimon, presidente de JPMorgan Chase, y Ken Griffin, fundador de Citadel.

Asimismo, destacarán la tenista Serena Williams, y el enviado especial de la Administración Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff.

"Esta semana, líderes de todo el mundo se están encontrando en Miami para determinar qué sigue en los deportes, cultura y negocios", expresó el uruguayo Ignacio González, fundador del ABF.

La participación de Bezos ocurre mientras el sector privado analiza los próximos pasos de Amazon, el segundo mayor empleador de Estados Unidos, pues la semana pasada anunció que reducirá su plantilla corporativa en 14.000 personas para eliminar burocracia y redireccionar sus recursos hacia áreas estratégicas.

La compañía planea una automatización en sus almacenes capaz de evitar hasta 600.000 contrataciones en Estados Unidos en los próximos años, según un reportaje de The New York Times, que la empresa matizó con el mensaje de que los robots ayudarán a los empleados en sus tareas.