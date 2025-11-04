Jesuitas españoles apartan provisionalmente a un sacerdote acusado de abusar de un menor

La orden religiosa tuvo conocimiento de la acusación que pesaba sobre este sacerdote, del que no han revelado la identidad pero sí que ocupaba un puesto en la CEE, a través de su canal interno de denuncias el pasado mes de julio, y, tras las primeras verificaciones internas, en septiembre se pudo recabar un testimonio verosímil.

La Compañía ha puesto la información a disposición de la Fiscalía española para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido, pues en España los delitos de carácter sexual tienen un plazo de prescripción entre 5 y 20 años.

En cualquier caso, en el ámbito del derecho canónico los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido, se recuerda en la nota.

Los jesuitas también informaron de estos hechos a la CEE, ya que el sacerdote "ejercía en la actualidad un cargo dependiente de la Conferencia", por lo que fue apartado de dicho puesto y de todas sus responsabilidades a la espera de que se clarifique la situación.

El sacerdote permanece actualmente en una comunidad de la Compañía "sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión".

Desde la Compañía de Jesús confían en el trabajo de la Justicia para esclarecer los hechos si no han prescrito y aseguraron que pondrán todos los medios a su alcance para la investigación.

"Manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas. Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados", subrayan los jesuitas.

Recuerdan que todas las personas que quieran comunicar cualquier información referida a abusos pueden hacerlo a través del correo electrónico proteccion@jesuitas.es.