La aerolínea TAP Portugal estrena una nueva ruta a Brasil, donde vuela a 14 ciudades

TAP está en proceso de privatización del 49,9 % de su capital, por el que ha mostrado su interés el grupo IAG (al que pertenecen Iberia y British Airways, entre otras), interesada sobre todo en el mercado brasileño.

Esta nueva ruta estará operada con aviones Airbus A330-200, con capacidad para 269 pasajeros, en un recorrido que unirá Lisboa con Curitiba y Rio de Janeiro.

El director de TAP para la Américas, Carlos Antunes, señala en un comunicado que Brasil es un mercado estratégico para la operación global de la compañía, que, con esta nueva ruta, vuela a 14 ciudades de Brasil, lo que la sitúa como la aerolínea europea con la mayor oferta de enlaces hacia aquel país. EFECOM