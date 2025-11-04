La bolsa de São Paulo renueva su récord histórico tras subir un 0,17 %

El índice de referencia Ibovespa cerró la jornada en los 150.704 puntos y prolongó una racha de cinco récords consecutivos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,77 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,398 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los analistas esperan que el Banco Central decida el miércoles mantener en el 15 % actual la tasa de interés interbancaria, su mayor nivel en 19 años, lo que explica las continuas subidas en la bolsa.

Las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 0,5 %, mientras que las de la minera Vale retrocedieron un 1,1 %.

Las mayores ganancias fueron para los títulos de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (+5 %) y los de la aseguradora IRB (3,4 %).

En el lado opuesto, las pérdidas más abultadas fueron para las acciones de la fabricante de aeronaves Embraer (-3,6 %) y las de la productora de etanol Cosan (-3,1 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 25.185 millones de reales (unos 4.660 millones de dólares o 4.000 millones de euros), en más de tres millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.