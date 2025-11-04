La Roma agrietada: los esfuerzos para cuidar la monumental Ciudad Eterna

"La cuestión clave es el abandono. Roma tiene un patrimonio inconmensurable y, aunque sus monumentos más famosos están bien controlados, otros antiguos y recientes están abandonados", explica a EFE una profesora de Restauración Arquitectónica, Francesca Romana.

El último susto lo ha dado la Torre de los Conti, construida en el siglo IX sobre los restos del antiguo Templo de la Paz del Foro, cuando el pasado lunes vio temblar y peligrar su larga historia al sufrir dos graves derrumbes en sus alturas.

El colapso, actualmente investigado por la Fiscalía, ocurrió mientras era restaurada y pilló desprevenidos a cinco obreros que trabajaban en su interior, uno de los cuales murió al poco de ser sacado con vida de los escombros.

Desde la calle, muchas personas fueron testigos de la fragilidad de esta ciudad de papas y emperadores, viendo con sus ojos -y sus cámaras- este derrumbe en su epicentro turístico, en plena Vía de los Foros Imperiales entre el Coliseo y Plaza Venecia.

El desastre se produce mientras la ciudad se da un atracón de obras para embellecerse por el Jubileo y gracias al proyecto 'Caput Mundi', financiado con 500 millones de euros del Fondo de Recuperación italiano.

​"Roma tiene un patrimonio enorme, tanto que muchas veces se excava un yacimiento para, tras analizarlo, volverlo a enterrar para que el suelo pueda conservarlo", explica el arquitecto y miembro de la Comisión de Protección de Bienes Culturales Alessandro Panci.

Precisamente la Torre de los conti se encontraba abandonada desde el 2007, pero la disponibilidad de 6,9 millones de euros animaron el pasado junio a empezar unas obras que, en primer lugar, debían garantizar su estabilidad y después prepararla para su futura reapertura.

La Superintendencia para los Bienes Culturales de Roma ha afirmado que el peritaje realizado antes de acometer la restauración confirmó que contaba con "las condiciones de seguridad necesarias" para ello.

El proyecto 'Caput Mundi' se ha propuesto "recuperar, valorar y habilitar" antes de 2026 partes de 283 sitios arqueológicos de la ciudad con un total de 335 obras.

La "restauración y rehabilitación" de la torre era solo uno de ellos. Actualmente, basta un paseo para percatarse de que la máquina de la restauración está activa y bien engrasada con dinero público.

Las vallas y andamios han cubierto la Columna de Marco Aurelio, que será embellecida por 2 millones de euros; o las ruinas del 'Ludus Magnus', el gimnasio de los antiguos gladiadores, así como parte de las Murallas Aurelianas, abandonadas en los últimos años.

Pero todo apunta a que las obras no se eternizarán: el proyecto ya ha emprendido el 95,1 % de las obras previstas, aunque 231 siguen abiertas, según datos del observatorio de la asociación de constructores ANCE.

Además, Roma se ha empeñado en extender su red de metro excavando una tercera línea que cruzará todo el centro, bordeando precisamente la torre derrumbada. De hecho, la inauguración de la nueva parada del Coliseo, prevista para mañana, ha tenido que ser retrasada.

En cualquier caso, puede que la fragilidad de Roma sea otra más de sus señas de identidad y que las grietas sean inevitables, aunque lo importante es que sean detenidas a tiempo, apunta el experto.

Así se aprecia, por ejemplo, en lo alto de la fachada del Coliseo, afortunadamente resueltas por las dos grandes restauraciones de este icono romano, la de Raffaele Stern entre 1806 y 1807 y la de Giuseppe Valadier en 1823.

La arquitecta Francesca Romana así lo cree, pero avisa de que la Torre de los Conti no es el único edificio abandonado, sino que hay muchos más, empezando por el Hospital de San Giacomo, del siglo XIV. "Si algún día entran para arreglarlo, recomendaría tener cuidado", advierte.