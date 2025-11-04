Las autoridades colombianas capturan a un explosivista del ELN en el noreste del país

"Con más de 14 años de trayectoria criminal participó en múltiples asesinatos contra la población civil y la fuerza pública, incluyendo homicidios de comandantes de estación y atentados con drones donde también hubo militares y policías asesinados", detalló el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en X.

El ministro resaltó que el resultado del operativo "afecta de manera directa la capacidad terrorista y letal" de este grupo armado en la convulsa región del Catatumbo y "debilita su proyección terrorista o del narcotráfico" en los municipios de Ocaña, El Tarra, Teorama, San Calixto y Convención", situados en el departamento del Norte de Santander.

Según la Defensoría del Pueblo, el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El Gobierno y el ELN iniciaron diálogos de paz en 2022 en Caracas, que están suspendidos desde hace un año por la falta de voluntad de la guerrilla, aunque a mediados del mes de octubre de este año, el presidente Gustavo Petro propuso reabrir las conversaciones para "probar la paz".

