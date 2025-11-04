Las víctimas del terremoto en Afganistán se quedan sin refugio ante llegada del invierno

"Los heridos han sido trasladados para recibir tratamiento, y algunas personas han recibido alimentos de varias organizaciones, pero el principal problema es el refugio y la falta de ropa o mantas calientes, algo que debe abordarse", explicó a EFE Nik Mohammad, vecino del distrito de Shulgeri, en la provincia de Balkh.

"Pasamos la noche en vela. La situación aquí es terrible. Las casas han desaparecido y hemos perdido nuestros hogares. Los niños y las mujeres no pueden soportar este frío. Necesitamos ayuda urgente con refugios", añadió Mohammad.

El terremoto se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan, dejando al menos 20 personas fallecidas y otras 945 heridas, según los informes preliminares de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en Afganistán, y precisó que más de 90 viviendas han quedado destruidas.

"No es solo una casa destruida: cientos de viviendas se han derrumbado", dijo Hamza, otro residente de Shulgeri. "La gente común no puede ayudar, también ha sido afectada. Las organizaciones y el gobierno deben construir refugios para nosotros".

Trabajadores humanitarios y voluntarios locales confirman que aún no se ha proporcionado asistencia a gran escala ni organizada. Muchas familias continúan viviendo en condiciones precarias o en casas de familiares, mientras bajan las temperaturas y se avecinan las lluvias.

"Una sola entrega de alimentos o una o dos tiendas de campaña no pueden resolver los problemas de cientos o miles de casas destruidas", señaló a EFE Ahmad Sahel, activista civil y voluntario de la provincia de Balkh. "El clima es frío y se espera lluvia. Las organizaciones y el gobierno deberían ofrecer asistencia organizada en forma de campamentos, para que la ayuda llegue realmente a las víctimas del terremoto en Balkh y otras provincias", añadió.

"Aparte de la atención médica de urgencia, las organizaciones y el gobierno aún no han iniciado una asistencia que alivie las dificultades de la gente, especialmente en lo relativo a los refugios", afirmó Sahel.

La comunidad internacional envió desde el lunes ayuda humanitaria al norte de Afganistán, donde organismos como de las Naciones Unidas como OCHA y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Médicos Sin Fronteras (MSF) han desplegado equipos para evaluar los daños y coordinar la entrega de asistencia.

La India fue uno de los primeros países en responder, con el envío de alimentos y medicinas, mientras que Irán y el Reino Unido también han anunciado el envío de suministros y apoyo a las comunidades afectadas.

La falta de recursos y la dependencia de la ayuda exterior complican la respuesta a catástrofes en un país asentado sobre la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática, una de las zonas más propensas a terremotos del planeta.