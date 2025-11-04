Los alcaldes brasileños le piden a la COP30 protagonismo en la gobernanza climática global

El documento, elaborado por el Frente Nacional de Alcaldes y Alcaldesas (FNP), será entregado oficialmente durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), que Brasil organizará a partir de la próxima semana en la ciudad amazónica de Belém.

La 'Carta de Alcaldes y Alcaldesas para la COP30' afirma que no hay transición climática sin las ciudades y recuerda que más del 80 % de la población brasileña vive en áreas urbanas, donde los efectos de la crisis climática se sienten con mayor intensidad y donde surgen las soluciones.

"La COP30 será el encuentro entre la selva y la ciudad, un momento histórico para impulsar la transformación urbana necesaria frente a la emergencia climática", señala el texto, que también destaca que la acción climática exige cooperación entre todos los niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

El documento fue lanzado en la Cumbre Mundial de Alcaldes, que se extiende hasta el miércoles en Río de Janeiro y que antecede a la COP30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La carta propone el federalismo climático como modelo de gobernanza, basado en la corresponsabilidad entre el Gobierno federal, los estados y los municipios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El texto también incorpora un enfoque de justicia climática, al subrayar que los impactos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a mujeres, pueblos indígenas, comunidades negras y poblaciones periféricas.

En ese sentido, los municipios se comprometen a colocar la equidad y la participación comunitaria en el centro de las políticas locales.

La carta plantea seis ejes prioritarios para la acción climática municipal, entre ellos el acceso directo de los gobiernos locales a fondos internacionales, la capacitación técnica descentralizada, la integración entre la ONU-Hábitat y la Convención de Cambio Climático, y la democratización de las tecnologías ambientales.

Asimismo, defiende que la adaptación climática debe ocupar un lugar central en las políticas urbanas, mediante instrumentos financieros que permitan enfrentar inundaciones, sequías, olas de calor y deslizamientos.

En el ámbito de la mitigación, los alcaldes proponen crear un portafolio nacional de soluciones urbanas sostenibles que incluya movilidad de bajo carbono, gestión circular de residuos y construcción resiliente.

"La COP30 es la COP de las ciudades y de la implementación", concluye el documento, que presenta al Brasil urbano como actor clave para unir "bosque y ciudad, y equidad e innovación" en la lucha global contra el cambio climático.