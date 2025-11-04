Los reyes de España reciben al sultán de Omán con honores militares en el Palacio Real

Con esta ceremonia arrancan los actos de la primera visita del sultán omaní a España para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

La ceremonia comenzó a las 10:30 (hora local española) con la llegada del sultán a la Plaza de la Armería del Palacio Real, un céntrico palacio que se utiliza para actos protocolarios.

Allí, el sultán fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia, junto a una delegación española encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, integraban también la comitiva española de recibimiento, entre otras autoridades, mientras que Haitham bin Tariq Al Said viaja acompañado por cinco ministros.

Tras escuchar los himnos de ambos países, el rey y el sultán pasaron revista a las tropas, saludaron a ambas delegaciones y presenciaron el desfile militar del batallón de honores de la Guardia Real española.

El pasado mes de mayo, el sultán de Omán aplazó su viaje de Estado a España tras fallecer la madre de la primera dama omaní, Ahad bint Abdullah Al Busaidiyah.

A mediodía, Felipe VI mantendrá un encuentro y un almuerzo con el sultán en el Palacio de La Zarzuela, un complejo situado en una zona boscosa de las afueras de Madrid y en el que se encuentra la residencia del monarca español y la reina Letizia, quien también asistirá al almuerzo.

Por la noche, habrá una cena de gala en el Palacio Real, ofrecida por los reyes en honor a Haitham bin Tariq Al Said.

El sultán ascendió al trono de Omán en 2020, tras la muerte de su predecesor, Qabus Bin Said, a cuyo funeral acudió Felipe VI.

Este marte,s el sultán visitará el Senado, donde le recibirá el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y el miércoles, día 5, será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, la residencia presidencial.

Tras ello, se celebrará un encuentro empresarial España-Omán al que asiste Felipe VI.

En el marco de este viaje, el Gobierno español ha concedido dos condecoraciones: el Collar de la Orden de Isabel la Católica al sultán Haitham Bin Tariq Al Said y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a otras personalidades omaníes.

Esta visita de Estado es la primera que tiene lugar en España desde mayo de 2023, cuando se produjo la del presidente colombiano, Gustavo Petro.