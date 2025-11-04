Lula dice que llamará a Trump tras la COP30, si las negociaciones comerciales no avanzan

"Si cuando termine la COP30 no se ha programado una reunión entre mis negociadores y los negociadores de Trump, voy a llamar a Trump otra vez porque él tiene mi teléfono y yo tengo el suyo", dijo el mandatario en un encuentro con corresponsales extranjeros, entre ellos la Agencia EFE, en Belém, en vísperas de la conferencia climática.

El jefe de Estado insistió en que no tendría "ningún problema en ir a Washington o Nueva York" para negociar y confía en que el dirigente republicano "no tenga ningún problema en venir a Brasil".

Lula se reunió con Trump en Kuala Lumpur, el pasado 26 de octubre, para intentar revertir las sanciones de EE.UU. a autoridades brasileñas y los aranceles del 50 % sobre gran parte de las exportaciones de su país, en represalia por el juicio que llevó al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro a ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

El líder progresista indicó, sin embargo, que salió convencido de que los dos países "llegarán a un acuerdo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Al terminar la reunión con el presidente Trump, le dije que era muy importante que nuestros negociadores comenzaran a hablar pronto. Le sugerí que hablaran esa misma noche. No fue esa noche, pero hablaron en la mañana del día siguiente", relató.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Y ahora mi ministro de Relaciones Exteriores (Mauro Vieira), mi vicepresidente (Geraldo Alckmin) y mi ministro de Hacienda (Fernando Haddad) están preparados para tener una nueva reunión y, si fuera el caso, ir a Washington", completó.

Lula insistió en que trasladó al dirigente republicano "con todas las letras", incluso "por escrito", una solicitud para que retire "las sanciones" decretadas contra buena parte de los magistrados de la Corte Suprema, instancia que condenó a Bolsonaro por "liderar" una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022.

"Y queremos que los aranceles se eliminen para comenzar a discutir. Ahí si va a comenzar la negociación", apuntó.

Lula afirmó que reconoció a Trump que "un país puede poner aranceles a otro". "Estoy cansado de firmar cosas para gravar a otros países", admitió el líder progresista.

Pero recalcó que eventuales tarifas aduaneras tienen que estar en consonancia con los límites establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Cuando termine la COP, si no hubo reunión (entre los negociadores), no tendré ningún problema en volver a llamar al presidente Trump, no tendré ningún problema en ir a Washington, Nueva York y espero que él no tenga ningún problema en venir a Brasil", zanjó.