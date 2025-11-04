Milei recibe cartas credenciales de Peter Lamelas, nuevo embajador de EE.UU. en Argentina

Lamelas fue recibido por el mandatario argentino pocos días después de su llegada definitiva al país para asumir su rol designado por Donald Trump en marzo, aunque recién el 18 de septiembre logró la confirmación del Senado estadounidense.

El lunes, el médico y empresario, nacido en Cuba y criado desde pequeño en el estado de Florida, había mantenido un encuentro con el canciller argentino, Pablo Quirno.

En la misma ceremonia de la que participó Lamelas, Milei recibió las cartas credenciales de los representantes diplomáticos David Seldon Cairns, por el Reino Unido; Erik Hoeg, por la Unión Europea; Andrea Semadeni, por Suiza; Hubert Raymond Cooreman, por Bélgica, y Gerhard Mayer, por Austria.

La embajada de Estados Unidos en Argentina destacó este martes, a través de una publicación en la red social X, la conversación que Quirno sostuvo con Christopher Landau, secretario adjunto del Departamento de Estado, "para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a las reformas del presidente Javier Milei".

Según el comunicado de la sede diplomática, las políticas del Gobierno ultraderechista "buscan devolver la estabilidad económica y la prosperidad al pueblo argentino y fortalecer la cooperación entre nuestros países en materia de crecimiento económico y estabilidad regional".

El nuevo embajador estadounidense protagonizó en julio una polémica con referentes políticos de la oposición argentina cuando declaró, antes de que su designación fuera confirmada, que entre sus objetivos estaba "apoyar" al Gobierno de Milei de cara a las recientes elecciones legislativas -que el partido oficialista ganó- y "terminar con la corrupción" y la influencia de China en las provincias del país.

El Partido Justicialista (PJ, peronista), presidido por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), expresó poco después en un comunicado su "enérgico repudio" a las declaraciones de Lamelas y acusó que estas "violan el principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados".

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente de la oposición al Gobierno de Milei, publicó poco después un extenso escrito titulado 'Lamelas go home' (Lamelas, vete a casa) y calificó las declaraciones del embajador propuesto como "intolerables".

Pese a la polémica de mediados de año, el Gobierno de Trump tuvo un papel importante en la antesala de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, brindando a Milei tanto su apoyo político explícito como una importante ayuda financiera.