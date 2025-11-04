Minera canadiense Calibre Mining renuncia a séptima concesión en Nicaragua en una semana

La renuncia de esa concesión minera, que abarcaba un total de 26.066,19 hectáreas, se suman a otros seis permisos a los que esa firma desistió entre el jueves, viernes y lunes pasado, por un global de 235.250,7 hectáreas.

Es decir que, en menos de una semana Calibre Mining Nicanagua, S.A., subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, y que fue la principal exportadora de oro en 2023, ha renunciado a 261.316,89 hectáreas que explotaba en el Caribe del país centroamericano.

El desestimiento de esos permisos se da en medio de una serie de concesiones mineras que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los últimos dos años a firmas chinas por más de 800.000 hectáreas, incluida algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

El Ministerio de Energía y Minas aceptó a Calibre Mining Nicaragua, S.A. la renuncia total del lote denominado Jade, con una superficie de 26.066,19 hectáreas, ubicado en el municipio de Bonanza, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, de acuerdo con la información.

Según la cartera de Energía y Minas, Calibre Mining, que opera en Nicaragua desde 2009, decidió renunciar a esa otra concesión "por no encontrar potencial de interés" en el área "en el corto y mediano plazo".

Sin perjuicio de los efectos legales de la renuncia total de esa concesión minera, el titular de la concesión deberá cumplir con las obligaciones fiscales pendientes al momento de la presente renuncia, así como las obligaciones ambientales u otras que le fuesen aplicables, agregó La Gaceta.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

El oro es el principal producto de exportación nicaragüense y la empresa Calibre Mining, que genera 3.500 empleos, fue el mayor exportador en 2023, según cifras estatales.