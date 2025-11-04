Ministra de Ciencia y Tecnología encabezará la delegación de Venezuela en la COP30

La comitiva también está integrada por los titulares de Relaciones Exteriores, Yván Gil; de Ecosocialismo (Ambiente), Ricardo Molina, y de Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

Según las Naciones Unidas, los días 6 y 7 de noviembre se celebrará la Cumbre del Clima de Belém, un encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros y dirigentes de organismos internacionales; y a partir del 10 y hasta el 21 de noviembre tendrá lugar la 30° Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) .

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, espera que la cumbre se desarrolle sin sesgos ideológicos y apruebe una "línea de tiempo" para abandonar los combustibles fósiles.

Venezuela celebró el pasado mes un Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra como "antesala" de la COP30 y que contó con la participación de delegaciones de 63 países, según Caracas.

En el evento, el presidente, Nicolás Maduro, hizo un llamado a prepararse "bien" para la COP30 con el fin de que "las propuestas lleguen a donde tienen que llegar" y no se imponga lo que consideró como la "diplomacia del engaño".

Asimismo, señaló entonces que, tras "29 cumbres, hoy por hoy no hay una respuesta global".