ONG venezolana exhorta al Estado a liberar al "único familiar" de una paciente oncológica

A través de su cuenta en X, JEP explicó que Barrios fue detenida en septiembre de 2024, en el contexto de la crisis posterior a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de ese año, y fue excarcelada tres meses después. Durante su reclusión, añadió la ONG, fue sometida a un "proceso judicial injusto" y se le interrumpieron sus quimioterapias.

Un mes después de la liberación de la activista, en enero de 2025, su hijo fue detenido "acusado de un supuesto intercambio de medicación", indicó la organización, que consideró este hecho como un acto de "represalia política".

"Durante estos meses, Yenny ha sufrido un deterioro progresivo de su salud, requiriendo hospitalizaciones y diálisis debido a complicaciones de su tratamiento oncológico. La separación de Diego ha profundizado su vulnerabilidad física y emocional", subrayó la organización no gubernamental.

Por tanto exigió de "manera urgente y humana" que Sierralta sea "liberado inmediatamente y sin condiciones" para que él y su madre "puedan estar juntos y enfrentar con dignidad la situación crítica de Yenny".

"El sistema de prisión y represión no puede destruir lo más fundamental: el derecho a la familia, la salud y la vida de quienes son más vulnerables", señaló JEP.

Por su parte, VP advirtió que la salud de Barrios se encuentra en "estado crítico", ya que, subrayó, sus "riñones colapsaron y su vida corre peligro".

"Ella y Diego son madre e hijo, familia uno del otro, víctimas de un sistema que destruye hogares y castiga el amor y la solidaridad", manifestó VP en su cuenta de X, al tiempo que exigió una "medida urgente que permita la liberación inmediata y plena de Diego Sierralta".