Ortega y Murillo expresan pesar por el fallecimiento de político norcoreano Kim Yong-nam

En un mensaje enviado al líder norcoreano, Kim Jong-un, Ortega y Murillo se sumaron "a los sentimientos de pesar suyos y de su pueblo ante la partida a otro plano de vida del camarada Kim Yong-nam".

"Dejamos ratificada nuestra hermandad solidaria en estas y todas las circunstancias de nuestros históricos caminos de soberanía y dignidad (...) Rogamos a usted, compañero, camarada y presidente Kim Jong-un, trasladar a la familia del compañero Kim Yong-nam, nuestro respeto, cariño y solidaridad", concluyeron los copresidentes.

Kim Yong-nam, nacido en 1928 en una familia involucrada en el movimiento antijaponés, formó parte del aparato estatal norcoreano desde los años cincuenta y desempeñó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido de los Trabajadores.

A lo largo de su carrera Kim Yong-nam representó a Corea del Norte en decenas de foros internacionales y fue el jefe de la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang de 2018, donde se reunió con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, en un momento de deshielo en las relaciones intercoreanas.

Kim Yong-nam fue una de las pocas figuras que sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía gobernante norcoreana: el fundador Kim Il-sung, su hijo y padre del actual líder, Kim Jong-il, y Kim Jong-un.