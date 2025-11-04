Paraguay respalda decisión de República Dominicana de postergar la Cumbre de las Américas

"El Gobierno de la República del Paraguay manifiesta su apoyo a la decisión del presidente Luis Abinader de postergar la Cumbre de las Américas", afirmó la Presidencia del país suramericano en su cuenta en X.

En ese sentido, el Gobierno paraguayo hizo votos "para concretar en breve una Cumbre que responda a las necesidades de nuestro hemisferio".

La Cancillería de la República Dominicana anunció en la víspera que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, que se celebraría entre el 4 y el 5 de diciembre próximo, después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".

"En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe", explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

El anuncio del Gobierno dominicano, el pasado 30 de septiembre, de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro", generó críticas y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.