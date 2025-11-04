Partido de Machado denuncia traslado de 11 presos políticos a cárcel lejos de sus familias

En su cuenta de X, el Comité aseguró que el traslado se hizo el pasado sábado hasta el penitenciario conocido como Tocorón, ubicado a unos 600 kilómetros y a más de ocho horas de viaje desde la ciudad de Maracaibo, la capital del Zulia, por lo que -lamentó- que los familiares deberán viajar para verlos.

A juicio de VV, esto es "reflejo de la situación actual de muchos presos políticos, trasladados a centros de reclusión lejanos, a quienes sus seres queridos no pueden ver a menudo" o incluso, añadió, "no pueden visitar debido al alto costo que esto implica".

"El régimen ataca a familias enteras al someterlas a esta situación tan inhumana. Exigimos justicia y libertad para todos los presos políticos", expresó el Comité, cuando en el país hay 875 personas detenidas por estos motivos, según la ONG Foro Penal.

Sin embargo, tanto el Gobierno como la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy