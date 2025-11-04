Partidos turcos piden liberar al político prokurdo Demirtas tras fallo definitivo del TEDH

"Selahattin Demirtas ha llegado hasta el fin de la vía judicial. Su puesta en libertad traerá beneficios para Turquía", dijo el dirigente del partido ultranacionalista MHP, Devlet Bahçeli, socio de la coalición gubernamental, hoy en el Parlamento.

El TEDH falló el 8 de julio pasado a favor de Demirtas, subrayando que su prolongado encarcelamiento desde 2016 en prisión preventiva por, supuestamente, haber instigado a la violencia en un discurso político en 2014, era contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Turquía es parte.

"Las medidas tomadas por las autoridades perseguían un fin no confesado: el de asfixiar el debate público y reducir el alcance del debate democrático", sentenció el TEDH entonces.

El Ministerio de Justicia turco interpuso recurso contra el fallo el 7 de octubre pasado, un día antes de que expirara el plazo para hacerlo.

Al rechazar el TEDH ayer este recurso, la sentencia de julio se convierte en firme y es vinculante para Turquía, poniendo fin a años de apelaciones desde la primera sentencia del TEDH en 2018, igualmente favorable para Demirtas.

El partido que dirigía Demirtas entre 2014 y 2018, el izquierdista y prokurdo HDP, hoy DEM, agradeció a Bahçeli su postura y recordó que no se deben liberar solo Demirtas y la copresidenta del partido, Figen Yüksekdag, ambos encarcelados desde 2016, sino a numerosos otros miembros de la formación.

"Hay que terminar ya con la política de purgas iniciada el 4 de noviembre (de 2016, fecha de la detención de la cúpula del HDP)", dijo el dirigente del DEM, Tuncer Bakirhan.

También el principal dirigente la oposición, Özgür Özel, reiteró su llamamiento a la puesta de libertad de Demirtas y pidió perdón en nombre de su partido, el socialdemócrata CHP, por haber contribuido en una votación en 2016 a levantar la inmunidad de Demirtas, entonces diputado.

El propio Demirtas agradeció, en un mensaje desde la cárcel, "de corazón" las palabras de Bahçeli y Özel y subrayó que lo fundamental es ahora continuar con el proceso de paz con el PKK, la guerrilla kurda que en mayo pasado proclamó su disolución, para que "las armas se dejen de forma definitiva y permanente".