Pobladores vuelven a secuestrar a dos militares que habían sido liberados en Colombia

Así lo confirmó el comandante de la Fuerza de Tarea Omega, el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo al explicar lo ocurrido con los soldados Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados el lunes por un grupo supuestamente vinculado a las disidencias de las extintas FARC.

Los dos militares fueron entregados en la mañana de hoy a un sacerdote, quien publicó en redes sociales una fotografía en la que aparece junto a los dos soldados profesionales en el caserío Alto Quebradón.

Debido a lo apartado del lugar en que fueron liberados, una comisión humanitaria de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (la MAPP-OEA) se desplazó al sitio para recibirlos y trasladarlos a un lugar seguro.

"Cuando dos vehículos de MAPP-OEA van a recoger a los soldados en el sitio establecido para liberarlos, nos damos cuenta que la población civil vuelve y secuestra a nuestros soldados", aseguró el brigadier general Marmolejo en un video publicado por el Ejército.

El alto militar rechazó lo ocurrido y exigió a las comunidades que "garanticen la vida" de los soldados y que "prontamente puedan recuperar su libertad", porque ellos estaban cumpliendo una labor de apoyo a la Fiscalía que realizó un allanamiento a un predio rural de la zona.

Según medios locales, la comunidad volvió a secuestrar a los dos soldados porque, en medio de esa operación militar, el Ejército capturó a una mujer que, según los lugareños, no es responsable de ningún hecho criminal.

"Las 60 Juntas de Acción Comunal (...) informan que, en el marco de un operativo realizado el día 3 de noviembre en la finca Villa Valentina, se realizó la captura de la señora Liceth Daza Hoyos, quien se encontraba presente en el lugar. Por este motivo, como prenda de garantía, las comunidades realizaron la detención de dos soldados en el lugar", dice un comunicado de Campesinos Agropecuarios y Ambientales de Los Llanos del Yarí, divulgado por medios.

Al comienzo del día, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, denunció el secuestro de los dos militares ocurrido el lunes en la vereda (aldea) Getsemaní, zona rural del municipio de La Macarena.

Igualmente, dijo que los militares fueron secuestrados "bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarcá", jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), lo que confirma "la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades".