Presidenta de Kosovo da nuevo mandato para formar Gobierno y evitar comicios anticipados

Konjufca dispone ahora de 15 días para formar gobierno y obtener el respaldo del Parlamento y, de no lograrlo, el país se encaminará a comicios anticipados, informó el digital Koha.

La decisión llega después de que el actual primer ministro en funciones, Albin Kurti, propusiera a Konjufca para mantener en el poder al LVV, ganador de las elecciones de febrero, aunque sin mayoría parlamentaria para gobernar en solitario.

Kurti, al frente del Gobierno desde 2021, fracasó el 26 de octubre en su intento de encontrar socios de gobierno y obtuvo solo 56 de los 120 votos del Parlamento.

Osmani aseguró este martes en rueda de prensa que entregó el mandato a Konjufca porque su formación fue la única interesada en formar Gobierno, mientras que los demás partidos demandaron elecciones anticipadas.

La oposición acusa a Kurti y Osmani de prolongar una crisis institucional que, según la Comisión Europea, frena la aplicación de las reformas necesarias para alinear al país con las normas comunitarias y acceder así a los fondos del plan de crecimiento de la Unión Europea.

La Comisión advirtió este martes que la persistente parálisis política también obstaculiza el diálogo con Serbia, un requisito clave para avanzar hacia la adhesión.

En caso de fracasar Konjufca, Kosovo afrontaría dos citas electorales clave en poco tiempo, unas legislativas previsiblemente en diciembre y unas presidenciales antes de abril de 2026, cuando concluye el mandato presidencial de Osmani.