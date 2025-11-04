Reeves prepara unos presupuestos con contribuciones de "todos" los británicos

La titular del ramo efectuó esas declaraciones de cara a la presentación el próximo 26 de noviembre de los presupuestos para 2026, entre de conjeturas de que el Gobierno laborista podría incumplir su promesa electoral de no aumentar el impuesto sobre la renta.

En un discurso en Downing Street, Reeves aseguró que la cuentas para el próximo año facilitarán "la toma de decisiones en el futuro, en comparación con las decisiones" a las que se enfrenta ahora el Reino Unido.

"Controlar la deuda nacional, por ejemplo, abrirá oportunidades para invertir en servicios públicos o reducir impuestos en el futuro", señaló la 'canciller del Exchequer', la primera mujer a cargo del Tesoro británico.

Según Reeves, el motivo por el que esas oportunidades no son una realidad ahora radica en que "los costos de endeudamiento son demasiado altos y la deuda nacional también", una coyuntura, dijo, que ha heredado del anterior Gobierno conservador.

Al ser preguntada por la supuesta subida de impuestos, lo que supondría un giro radical en su programa de gobierno, la ministra evitó pronunciarse y sostuvo que únicamente está "fijando el contexto para los presupuestos".

"Al tomar mis decisiones tanto en materia de impuestos como de gastos, haré lo necesario para proteger a las familias de la alta inflación y los tipos de interés elevados, para proteger nuestros servicios públicos de la vuelta a la austeridad y para garantizar que la economía que leguemos a las generaciones futuras sea segura y con la deuda bajo control", expuso Reeves en su intervención.

El portavoz de Economía del Partido Conservador, Mel Stride, opinó que este "discurso de emergencia" confirma "los temores de los hogares y las empresas" y advirtió de que Reeves deberá dimitir si "incumple su promesa y vuelve a subir los impuestos".

También la líder 'tory', Kemi Badenoch, criticó a la canciller por pronunciar un discurso "sinsentido e interminable" que se interpreta como "una larga lista de excusas".

A su juicio, esta intervención es "una lección magistral de declive controlado" que ha dejado "a los líderes empresariales e inversores confundidos" porque "el Partido Laborista no tiene un plan" para que el país "vuelva a funcionar".