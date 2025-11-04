Republicanos se distancian del periodista Tucker Carlson por dar espacio a un antisemita

El comentarista Ben Shapiro condenó este martes durante su podcast a Carlson por no haber refutado los comentarios de Fuentes durante su entrevista y le acusó de ser un "propagador virulento de ideas viles en Estados Unidos".

También distintos senadores republicanos se unieron a las críticas contra el periodista, despedido de la cadena Fox News en octubre y que tiene su propia plataforma.

Entre los comentarios de Fuentes que desató la molestia sobre Carlson se encuentran afirmaciones como: "estos judíos sionistas están influyendo en la política y habría que cuestionar su lealtad".

Entre los senadores que se han pronunciado se encuentran Ted Cruz, de Texas, quien dijo en sus redes que los republicanos deberían "erradicar" los puntos de vista antisemitas de su discurso.

"Son unas pocas voces las que difunden esta basura, y esto nos da a todos la oportunidad de elegir", dijo Cruz durante un evento de una coalición judía en Las Vegas.

Por su parte, el senador Rick Scott, de Florida, se unió a las críticas contra Carlson y dijo que para ese tipo de comentarios "antiisraelí" ya existe "el partido Demócrata".

Sin embargo, no todo el espectro conservador se distanció de Carlson, la Fundación Heritage, por medio de su presidente, Kevin Roberts, lo calificó como "un amigo cercano de la institución".

La disputa generada por la entrevista ha generado discusión entre republicanos en el Congreso, algunos han dicho que es preocupante la "cultura de cancelación" y han rechazado la idea de expulsar figuras de su partido por comentarios emitidos a titulo personal.