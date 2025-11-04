Roma declara un día de luto por la muerte de un operario en el derrumbe de torre medieval

"La ciudad de Roma se une a la familia de Octay Stroici, a sus compañeros y a todos aquellos que le querían, compartiendo el dolor por esta trágica pérdida", se lee en la nota del Ayuntamiento.

Octav Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, falleció anoche en el hospital Umberto I pocas horas después de haber sido rescatado con vida, tras permanecer once horas sepultado bajo los escombros.

El obrero fue el único de los cinco trabajadores atrapados que no logró sobrevivir al siniestro ocurrido el lunes en la histórica torre, donde se llevaban a cabo trabajos de restauración.

Para la tarde de este martes está prevista una marcha con antorchas organizada por los principales sindicatos italianos en protesta por las muertes en el trabajo.

"En un país sano, Octav, a los 66 años, no se habría encontrado en una obra realizando tareas pesadas, intensas y peligrosas para ganarse la vida. Todo esto debe cambiar", se lee en la nota de los sindicatos.

El anuncio del luto coincide con la celebración este martes de la Fiesta de las Fuerzas Armadas, que se celebra en Italia con una ofrenda en el Altar de la Patria de Roma, muy cerca de la zona del derrumbe.

Como muestra de respeto y para facilitar las labores de seguridad, el Ministerio de Defensa decidió suspender el vuelo de exhibición de la división acrobática del Ejército del aire previsto sobre la Via dei Fori Imperiali, donde se encuentra la Torre dei Conti.

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación por homicidio involuntario y lesiones personales, y ha ordenado el acordonamiento de la zona.

Los fiscales pretenden determinar las causas exactas del colapso y si existieron posibles negligencias en las obras o en las evaluaciones previas de seguridad.

Según fuentes de la Superintendencia del Patrimonio Cultural de Roma, antes de comenzar los trabajos se realizaron estudios estructurales, ensayos de carga y extracciones de testigos que confirmaron, en teoría, la estabilidad de la torre y las condiciones necesarias para proceder con las obras.

El derrumbe inicial se produjo el lunes alrededor de las 11:20 hora local (10:20 GMT), atrapando a cinco operarios, de los cuales cuatro fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que Stroici quedó bajo los escombros.

Durante las operaciones de rescate, se produjo un segundo desplome que complicó las labores, aunque sin causar más heridos.