Rusia lanza 130 drones contra Ucrania y más de treinta impactan en catorce localizaciones

Además de los drones, Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y seis misiles antiaéreos S-300 que no fueron derribados.

Según el parte de este componente de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, 92 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Cerca de ochenta de los drones lanzados por Rusia eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

En el momento de la publicación del parte varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy