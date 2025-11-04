Se publica durante unos minutos un segundo tema de 'Lux' de Rosalía

Madrid, 4 nov (EFE).- 'Reliquia', el segundo tema de Rosalía extraído de su disco 'Lux', fue publicado este martes por sorpresa a causa de un error, por lo que solo se mantuvo activo para su escucha durante unos minutos.

La publicación ha sido atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

En realidad, el lanzamiento estaba previsto para esta misma semana, antes de la salida el viernes del álbum completo, pero no para este martes.

Son muchos los seguidores y medios que se hicieron eco de la publicación, que durante el tiempo que se mantuvo activa mostró también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De momento se desconoce el día que 'Reliquia' verá definitivamente la luz.