Sindicato de prensa informa liberación de periodista venezolano desaparecido hace 5 días

"Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre. Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas", exigió el sindicato en su cuenta de X.

Horas antes, la madre de Camargo, María Rodríguez, pidió ayuda a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, luego de afirmar que lo tenían "inocentemente recluido en algún lugar", según un video compartido por el SNTP.

El pasado domingo, la familia comunicó que introdujo ante la Justicia un recurso de habeas corpus para conocer el paradero del periodista. De momento, ni el Gobierno ni la Fiscalía se han pronunciado sobre el caso de Camargo.

Este lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela "sin información pública suficiente" de los casos, lo que consideró como un "escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada" debido a esta "opacidad" y también por la "negación del acceso a asistencia legal".

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela afirmó recientemente que en el país "informar sigue siendo una labor castigada" y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como "crímenes contra periodistas", así como "sancionar a los responsables" y "garantizar" que "estas violaciones" no se repitan.