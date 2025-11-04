Submarinistas de la Policía israelí buscan el teléfono de la exabogada militar detenida

La abogada, detenida por la sospecha de intentar obstruir una investigación sobre la filtración del vídeo durante el verano pasado al mismo medio, fue hallada el domingo tras su desaparición desde la mañana.

El Ejército se sumó a la búsqueda de Yerushalmi tras hallarse su coche en la playa del Acantilado, al norte de Tel Aviv.

Según la cadena pública israelí Kan las autoridades hallaron también una carta de suicidio.

La Policía israelí informó en un comunicado de que pudo encontrarla "sana y salva" en el área costera de Herzliya (al norte de Tel Aviv) después de que esta contactara con su marido ya caída la noche. Al parecer, Tomer-Yerushalmi se deshizo de su teléfono móvil en el mar antes de ser encontrada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La exjefa jurídica del Ejército permanecerá en prisión hasta el miércoles después de que fuera detenida durante la madrugada de este lunes, según confirmó una fuente jurídica a EFE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tomer-Yerushalmi abandonó el cargo de abogada militar jefe el viernes, tras admitir haber filtrado en verano de 2024 a la prensa un vídeo de varios guardias del centro de detención de Sde Teiman torturando y abusando de un preso.

La abogada militar es la responsable de enjuiciar y hallar violaciones del derecho internacional dentro del Ejército israelí y, según las informaciones, adoptó esta decisión para contrarrestar las interferencias (lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes) para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este domingo la filtración del vídeo como el "ataque propagandístico más severo" contra el Estado de Israel desde su fundación y exigió una "investigación independiente e imparcial" no contra los abusos perpetrados, sino sobre cómo sucedió la filtración.

El caso, que fue revelado en verano del año pasado, causó conmoción en Israel, pero también muestras de apoyo a los cinco reservistas, que fueron detenidos durante varias semanas entre julio y agosto de 2024.

No es el único caso de abusos registrados en el centro de Sde Teiman contra prisioneros palestinos detenidos durante la ofensiva de Israel en Gaza, muchos de los cuales se encuentran en detención administrativa, sin cargos ni juicio.